Amazon admet avoir exposé les mails et noms de clients, après une "erreur technique"

Pas de piratage ni d'intrusion dans les systèmes Amazon... mais alors ?



Voici l'email reçu par les clients Amazon touchés cette semaine

Amazon peut semer le doute dans l'esprit de ses clients

Voilà une nouvelle qui risque de faire tache pour, en plein Black Friday, une période hautement stratégique pour la firme américaine à un mois de Noël, et à quelques heures de Thanksgiving au moment des faits. Mercredi, des clients Amazonont alerté les journalistes du sitesur la réception d'un email de la part de la société de Jeff Bezos. Amazon y informe ses clients avoirTrès rassurant...À cette heure, et au-delà de la révélation de données personnelles de clients Amazon, c'est le trop peu de communication du géant américain qui peut étonner. Auprès de ses utilisateurs touchés, Amazon se contente en effet de quelques mots :Dans une version plus officielle et en réponse aux sollicitations de nos confrères de, Amazon réaffirme avoirLéger comme argumentaire, non ?Si l'on en croit cet email reçu par plusieurs clients et la courte réponse de la firme de Seattle, il n'y auraitdes systèmes ni du site, et les mots de passe n'auraient pas été menacés. Amazon nie en tout cas toute violation en ce sens. Mais alors, que s'est-il passé et pourquoi, si ce n'est pas si grave et que le problème est résolu, Amazon n'informe pas davantage les utilisateurs touchés ?On ignore les sites exacts d'Amazon qui ont été touchés. Aucune information ne filtre également quant à savoir à qui les adresses électroniques ont pu être exposées, ni le nombre total de clients lésés. Bref, c'est le flou.Nous ne sommes pas certains que cette communication minimaliste renforce la confiance des citoyens du monde entier, et des clients Amazon dans le cas d'espèce, à l'égard des mastodontes du numérique. Car tant qu'il n'y aura pas d'information claire au sujet d'une telle fuite, tous les doutes seront permis, avec les inquiétudes qui en découlent.