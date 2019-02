Amazon vous encourage à recycler vos appareils et emballages

Amazon présente son guide du recyclage

Une assistance gratuite jusqu'à 3 mois après son achat

a profité du America Recycles Day, ce 15 novembre, pour annoncer le lancement d'un tout nouveau portail,, destiné à sensibiliser les clients du géant du e-commerce sur le recyclage., peut-on lire sur la plateforme.Ce portail , qui n'a pour l'instant pas de version française, Amazon le voit commesur lequel on peut apprendre à se débarrasser de manière responsable des appareils ou emballages dont on ne veut plus.Dans le détail, on peut voir ce que peut rapporter un échange d'appareil et comment faire pour trouver des options de réparation pour un objet abîmé ou défectueux. Si le propriétaire d'un appareil ne veut pas passer par l'étape de la vente, il peut le retourner à Amazon, qui en échange pourra lui transmettre une carte cadeau pour ses futurs achats et une réduction de 25% sur le nouvel appareil Echo.La plateforme nous encourage aussi à recycler les emballages Amazon, comme les boîtes en carton, les enveloppes, les sacs en plastique ou les sacs en plastique en version doublés de bulles. Pour cela, la firme américaine apporte son aide en permettant la localisation des endroits de collecte juste en tapant son code postal.Enfin, le site offre un accès gratuit de 90 jours au support produit à compter de la date d'achat, ce qui permet de bénéficier d'une assistance détaillée du service clientèle pour savoir comment renvoyer ou faire réparer son appareil, si le moindre problème survient.