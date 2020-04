Facebook : un usage en hausse mais une inquiétude sur les résultats à venir

Un « nombre record d'utilisateurs » sur les services Facebook et des résultats au beau fixe

Des craintes pour le futur

Source : The Verge

Des résultats plus élevés qu'attendus et qui ravissent Wall Street. Le cours de Facebook a en effet augmenté de 10 % à la clôture de la Bourse de New York, ce mercredi. Le géant des réseaux sociaux et de la publicité en ligne s'attend toutefois à une baisse significative du nombre de ses utilisateurs et de ses revenus après le passage de l'ouragan coronavirus.Le nombre d'utilisateurs comme les profits de Facebook bondissent au premier trimestre 2020, malgré un mois de mars compliqué en termes de revenus publicitaires.Facebook profite, à l'instar des autres réseaux sociaux, de la multiplication du temps passé en ligne par les utilisateurs sur ses différentes plateformes durant cette période de confinement globalisée.L'entreprise explique ainsi, dans son rapport trimestriel , qu'un «» utilisent ses services : 2,6 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens ont été dénombrés sur Facebook, WhatsApp Messenger et Instagram , contre 2,26 en décembre dernier.Le mois dernier, Facebook annonçait que ses deux applications de messagerie (WhatsApp et Messenger) réunissait 700 millions d'utilisateurs quotidiens à travers la planète, soit 50 % de plus qu'en février.Les revenus publicitaires du « Big F » s'alignent, pour le moment, avec la fréquentation : Facebook affiche un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de dollars, dépassant les prédictions des analystes. Les profits bondissent quant à eux de 102 %, pour atteindre 4,9 milliards de dollars ce trimestre. Le nombre de personnes se connectant à Facebook uniquement chaque jour bondi de 11 % par rapport à la même période l'année dernière, soit 1,7 milliards de personnes.L'entreprise ajoute enfin que ses produits ne reposant pas sur la vente de publicités, comme le casque VR Oculus ou la tablette Portal, se vendent 80 % plus que l'année passée, pour atteindre un revenu de 300 millions de dollars.Néanmoins, l'entreprise a bien conscience que ces signes de croissance ne seront peut-être que de courte durée. Les effets néfastes de la pandémie sur l'économie mondiale, couplée à la longue période de déconfinement qui s'annonce, pourrait faire du mal à l'entreprise tant en termes de fréquentation que de revenus publicitaires.», note Facebook dans son rapport. «».Malgré les résultats présentés, l'entreprise reconnaît avoir subi «» et note que «». Une analyse comparable avec celle d'Alphabet , la maison-mère de Google, qui a publié ses propres résultats trimestriels en début de semaine.Comme le raconte avec précision le New York Times , le fonctionnement de l'entreprise est également chamboulé par les mesures de confinement. Pour la première fois, ses 45 000 employés travaillent depuis chez eux. Mark Zuckerberg, de son côté, a annoncé que Facebook ne tiendrait aucun événement physique avant 2021.