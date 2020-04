Google, refroidie par le coronavirus, va moins recruter en 2020

Sundar Pichai (© Google)

Un recrutement freiné et des investissements moindres

Google ne devrait pas supprimer d'emplois

Sur Google comme sur d'autres géants de la tech, la crise du coronavirus a ses effets, et ils ne sont pas forcément positifs. Alphabet, la maison-mère de la firme de Moutain View, va réduire la voilure en termes de recrutement, alors que son activité ralentit depuis plusieurs semaines, amputée d'une partie de ses revenus publicitaires.Sundar Pichai, Président-directeur général du groupe, a informé son personnel de la décision de couper dans les recrutements dans un courrier électronique, que les salariés ont reçu mercredi. Et il n'y a pas que du côté des ressources humaines que le groupe va réduire ses frais. Les investissements dans certains équipements, comme les data centers, ou dans le marketing et les déplacements vont être réduits.Seuls certains domaines stratégiques et essentiels à la croissance de l'entreprise seront préservés des coupes budgétaires. À la fin de l'année 2019, le groupe Alphabet comptait 118 899 salariés. D'autres mastodontes comme Microsoft ont aussi décidé de suspendre certains recrutements, en marge de la crise de Covid-19.Pour Google, la baisse des revenus publicitaires s'explique par la réduction des dépenses marketing de certains annonceurs, notamment ceux issus des secteurs du voyage, du commerce de détail ou du sport, qui sont des clients très importants pour la firme. «», a expliqué Sundar Pichai à ses salariés.Pour Alphabet et sa filiale, la mesure est exceptionnelle. En 2009, le groupe avait bien supprimé certains emplois après la crise financière, mais le phénomène n'était pas comparable. Rien que l'année dernière, l'entreprise avait recruté 20 000 personnes. Pour l'heure, aucun emploi n'est menacé au sein de la firme.Google a par ailleurs fait don de 4 000 Chromebook aux écoles depuis le début de la crise de coronavirus, ainsi que 800 millions de dollars de subventions et de crédits à la clientèle. Le personnel, lui, poursuit son activité en télétravail , et les collaborateurs qui travaillent dans les bureaux du groupe conservent pleinement leur salaire et avantages sociaux.