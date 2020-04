COVID-19 : Google va mettre en avant les sites gouvernementaux dans ses résultats de recherche

Lire aussi :

Le Google Doodle du jour remercie les travailleurs qui aident à lutter contre le coronavirus

Les annonces gouvernementales mises en avant

Source : 9to5Google

Pour Google, l'enjeu est d'informer correctement le plus grand nombre de citoyens possible quant à la situation sanitaire.Désormais, le moteur de recherche privilégiera les annonces importantes des agences de santé telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que celles des sites gouvernementaux.Les annonces spéciales relayant des information importantes, comme les directives de confinement ou les fermetures d'écoles, apparaîtront ainsi dans un encadré souligné, en-dessous de l'adresse url, du nom de la page et de la méta-description.À noter que si en France, le gouvernement a pris des mesures de confinement total pour l'ensemble du territoire, ce n'est pas le cas aux États-Unis, où les mesures diffèrent selon les États . L'accès à des informations pertinentes est alors plus qu'essentielle pour les habitants.