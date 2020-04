Facebook investit 5,7 milliards de dollars dans le géant de l'Internet indien Jio

Lire aussi :

En Inde, WhatsApp devra identifier ses utilisateurs sur simple demande du gouvernement

Vers un WeChat indien ?

La société de Mark Zuckerberg parie donc sur le marché indien, dont l'économie numérique est en plein boom.Facebook a annoncé qu'il prenait possession de près de 10 % du capital de Jio, devenant ainsi le plus important actionnaire minoritaire de la compagnie indienne.Cet investissement est loin d'être anodin : avec plus de 400 millions d'utilisateurs de WhatsApp, l'Inde représente l'un des plus gros marchés pour Facebook. déclarent David Fischer et Ajit Mohan , deux cadres de Facebook.En ligne de mire : la création d'une super-application indienne, sur le modèle de WeChat , avec laquelle les utilisateurs pourront communiquer, se connecter aux entreprises et faire des achats en ligne.