WeWork jette l'éponge pour son entrée en Bourse, la limite des levées de fond a-t-elle été atteinte ?

WeWork Coeur Marais (Paris 3) - Common Areas (© WeWork)

WeWork n'aura pas convaincu suffisamment d'investisseurs

Softbank, l'arbre qui cache(ait) la forêt

Licenciements, vente d'actifs, une cure d'austérité s'annonce

Source : WeWork

WeWork est en train de devenir un cas d'école des effets potentiellement pervers des entreprises qui subsistent grâce aux levées de fonds. Pour vous situer le contexte, la société est un peu aux bureaux partagés ce qu'Uber est aux VTC, ou qu'Airbnb est à la location de logements en ligne. WeWork, c'est le géant du coworking, dont le principe est de mettre à disposition d'entreprises ou d'indépendants des bureaux, postes de travail et locaux. Sauf que son business model ne tient plus.», ont annoncé, fatalistes, les nouveaux patrons de la firme, Artie Minson et Sebastien Gunningham, à peine nommés le 24 septembre après la démission d'Adam Neumann, Co-fondateur de WeWork.La société renonce donc à son IPO au Nasdaq via sa maison mère, The We Company. Une situation qui était inéluctable pour elle, tant ses difficultés sont importantes. Et si le nouveau tandem de dirigeants affirme avoir «», ce n'est sûrement pas demain la veille qu'elle y parviendra. L'entreprise n'est pas parvenue à convaincre suffisamment d'investisseurs susceptibles de souscrire des titres, alors même que sa valorisation théorique était en baisse.WeWork, dont l'activité en France se résume à une quinzaine de bâtiments à Paris, a pratiqué une féroce politique d'acquisition (ou de location) de biens immobiliers pour favoriser son expansion rapide. Avec pour conséquence la perte de 2 milliards de dollars l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de dollars. La holding japonaise, Softbank, a multiplié les rallonges à coup de milliards de dollars, permettant à WeWork de lever des fonds avec une facilité déconcertante.Sauf que lever des fonds ne suffit pas à assurer sa pérennité dans le temps. Uber commence à toucher du doigt cette situation, en affichant toujours des pertes colossales , tandis qu'Airbnb repousse son introduction en Bourse, même si le groupe affirme tous les ans vouloir y faire son entrée Le modèle même de ces super-entreprises avançant à marche forcée pose question. La semaine dernière, l'agence de notation SP Global avait jeté une petite bombe en affirmant, au sujet de la maison mère de We Work, que sa situation en termes de liquidités était «», les rentrées d'argent ne compensant pas les investissements de ses mécènes. L'introduction en Bourse pouvait lui rapporter 3 milliards de dollars ainsi qu'une ligne de crédit de 6 milliards de dollars, grâce aux banques. Elle va devoir faire sans. Et peut-être précipiter sa chute.WeWork pourrait, dans les semaines qui viennent, supprimer plusieurs milliers d'emplois, et se livrer à une cure d'austérité majeure. Certains de ses actifs, comme WeGrow pour le secteur éducatif ou WeLive pour la colocation, devraient être mis en vente, car éloignés du «». Aujourd'hui, la WeWork est présente dans 29 pays et « héberge » quelque 527 000 entreprises et indépendants.