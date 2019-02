Santé : Epic met les choses au point et écarte fermement un possible rachat par Apple

Et si Apple devenait le fournisseur mondial de dossiers médicaux électroniques ?

Epic Systems ne cède à aucun des GAFA

ne cache plus ses ambitions pour le secteur de la santé. Forte de ses 1,4 milliard d'utilisateurs et de services porteurs, la société pourrait devenir un acteur important dans le secteur des. Jim Cramer, le célèbre présentateur du show, consacré à Wall Street, a suggéré en janvier dernier à Apple de faire une grande acquisition, comme celle d'. Sauf que la société de dossiers médicaux électroniques n'entend pas se faire racheter.Epic Systems (à ne pas confondre avec Epic Games évidemment) est une société spécialisée dans la création des dossiers de santé numérique. Elle est l'une des firmes d'informatique privée les plus importantes du secteur de la santé. Epic vend son logiciel de gestion et d'archivage des dossiers médicaux à de nombreux hôpitaux américains.L'acquisition éventuelle de l'entreprise permettrait à Apple de définitivementde l'importance de la santé dans ses activités. Elle permettrait aussi à la firme de Cupertino de devenir, dans le futur, le fournisseurde dossiers médicaux électroniques.Mais Epic ne voit pas d'un bon œil la « suggestion » de Jim Cramer. Judy Faulkner, PDG d'Epic Systems et troisième femme la plus riche des États-Unis, a été claire : «».La dirigeante, qui a fondé la société, n'en est pas à sa première sortie concernant les membres du GAFA. Avant d'écarter toute possibilité de rachat d'Apple, elle avait douché les ambitions de, qui souhaitaient faire céder Epic à leurs offres sur le cloud. Judy Faulkner refuse encore à ce jour deet a toujours écarté l'éventualité d'une introduction de sa société en bourse.Il y a quelques jours, Apple avait annoncé travailler avec lepour prendre en charge le dossier médical de ses derniers via l'application Santé sur iOS, touchant ainsi quelque 9 millions de personnes. La fonctionnalité, qui devrait arriver cet été outre-Atlantique, doit comporter des informations sur les allergies, les vaccinations, les médicaments, les recherches de laboratoire, les procédures et les signes vitaux.