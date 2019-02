Foxconn revoit ses plans concernant son usine américaine à 10 milliards de dollars

Foxconn ne compte plus produire aux États-Unis

Des promesses d'embauche qui ne seront pas tenues

En juin 2018, le président américain, Donald Trump, et celui de, Terry Gou, avaient annoncé l'investissement dedans l'un des États des USA favorables à Donald Trump, le. L'usine de Milwaukee devait fabriquer des écrans LCD, créer 3 000 emplois et faire travailler, à terme, pas moins de 13 000 personnes. Mais la firme vient d'opérer un virage serré qui modifie radicalement sa trajectoire première.Pour sa future usine du Wisconsin, Foxconn ne devrait. Exit donc la main d'œuvre et la production auxquelles Donald Trump tenait, place à la recherche et développement.L'assistant de Terry Gou, Louis Woo, a précisé qu'aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre américaine était trop élevé et que, de fait, celui de la fabrication d'écrans de télévision aux États-Unis l'était aussi. «», précise-t-il. Woo a ajouté que Foxconn gagnerait en rentabilité de produire en Chine, au Japon, puis d'assembler au Mexique avant d'importer le produit fini aux USA.Dans le Wisconsin, plutôt qu'une usine, Foxconn devrait donc créermais réaliser aussi des opérations d'emballage et d'assemblage. Le site produirait également des produits techniques spécialisés destinés aux secteurs de l'industrie et de la santé. Le site devait employer 5 200 personnes d'ici la fin 2020. Désormais,, loin de la promesse initiale.La nouvelle provoque une certaine colère aux États-Unis, notamment chez les Démocrates qui ne manquent pas de rappeler que Foxconn a obtenu un cadeau de