Avis PayPlug, la solution de paiement française pour les PME

PayPlug est la plateforme de paiement idéale pour les petites et moyennes entreprises qui préfèrent placer leur confiance dans une structure française. Compatible avec de nombreux CMS et CRM, elle peut être facilement intégrée dans votre écosystème.

En plus de suivre et de gérer vos paiements en direct, elle vous permet d’aller plus loin en devenant un réel outil d’analyse de vos forces et de vos faiblesses, que ce soit en ligne et en magasin.

Sans oublier la sécurité des paiements, puisque PayPlug se conforme à la Directive sur les Services de Paiement (DSP2) afin de vous offrir une meilleure protection contre la fraude en ligne, pour vous et vos acheteurs.

Le site internet de la plateforme est plein de bon conseils pour les commerçants et propose un espace d’assistance très correct. On regrettera simplement l’absence d’un numéro d’appel, pour les cas d’urgence.