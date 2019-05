Un nouveau kilo, Huawei, SFR, Parcoursup : les actualités tech' de la semaine

La définition d'un kilogramme a changé cette semaine !

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Auparavant défini par le « Grand K », un cylindre de platine iridié conservé sous trois cloches et utilisé comme référence depuis 130 ans, le kilogramme est désormais défini grâce à une mesure plus précise réalisée à l'aide de la constante de Planck, dont vous découvrirez de plus amples détails dans notre article Cette modification a été adoptée lors de la Journée mondiale de la métrologie et elle n'impactera évidemment pas notre quotidien, notre recette de pâtes à crêpes peut rester tranquille. La nouvelle définition se répercutera surtout dans les domaines de l'ingénierie de précision, des nanotechnologies et du développement de médicaments.Il vous est déjà arrivé de ne plus savoir où vous avez exactement garé votre voiture ? Pas de panique, votre smartphone peut vous aider à la retrouver à l'aide d'une fonctionnalité cachée de Google Maps. Découvrez dans notre article comment utiliser cette fonction , sur Android comme sur iOS, afin de ne plus avoir à tourner en rond en ville à la recherche de votre véhicule !SFR sait user de combines malicieuses, mais légales, pour augmenter son revenu par abonné. La firme du groupe Altice vient en effet d'avertir les abonnés à l'offre comprenant une enveloppe de 30 Go de data que celle-ci allait augmenter de 2€ par mois, mais qu'ils bénéficieraient grâce à cette augmentation de 10 Go de data supplémentaires. Comme à son habitude, SFR impose par défaut cette nouvelle offre dans l'abonnement ; c'est au bénéficiaire de se manifester auprès du service client ou via un lien dans le corps du mail s'il ne désire pas en profiter. Une ruse grâce à laquelle SFR compte bien tirer profit de la négligence de ses clients Le feuilleton Huawei n'en finit plus ! Dans un contexte de guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump a multiplié les invectives ces dernières semaines jusqu'à déclarer une « urgence nationale » pour bloquer la firme de Shenzhen aux États-Unis. Google n'a pas tardé à calquer la position de l'administration Trump, puisque le géant de Mountain View a décidé cette semaine de suspendre ses relations avec Huawei et de lui retirer la licence des services Google . Si cette décision n'est pas encore gravée dans le marbre, elle pourrait bien porter un coup préjudiciable à Huawei.La plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, Parcoursup, fait de nouveau parler d'elle cette semaine en raison d'un nouveau bug qui a dû frustrer bien des lycéens. En effet, des dizaines de milliers d'entre eux auraient été acceptés par erreur dans la filière de leur choix et ont finalement vu le « oui » reçu être annulé. Le bug serait cette fois-ci dû à une, ou plutôt 400, erreurs humaines, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur. Rendez-vous sur notre article dédié pour en savoir plus. Sony continue de teaser petit à petit sa future PlayStation 5 dont la commercialisation pourrait intervenir d'ici fin 2020. Après avoir révélé de nombreux détails à son sujet, la firme nippone a cette fois-ci invité le journaliste Takashi Mochizuki à découvrir en avant-première les prémices de la PS5. Ce dernier en a profité pour publier une vidéo dans laquelle le temps de chargement du jeu Marvel's Spider Man ne prend que 0,83 seconde, contre 8,10 secondes sur PS4.En collaboration avec LG et Bosch, la société française Unu vient de lever le voile sur son prochain modèle de scooter électrique dont la sortie est prévue en septembre prochain. Trois versions seront disponibles avec des puissances respectives de 2, 3 et 4 kW avec un moteur électrique fourni par Bosch. Du côté de l'autonomie, Unu promet pas moins de 50 kilomètres avec une seule charge grâce à la batterie amovible conçue par LG, une autonomie qui peut être doublée à 100 km avec l'ajout d'une seconde batterie.