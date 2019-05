La définition d'un kilogramme change à partir d'aujourd'hui

Le kilogramme était la dernière unité SI encore définie par un objet physique

Son remplaçant est une mesure effectuée à partir de la constante de Planck

Pour les pesées quotidiennes, rien ne changera

Source : Standard Media

C'est lors de laque les chercheurs, alors réunis à Versailles, ont décidé de la nouvelle définition du, la faisant reposer sur un courant électrique.Le, un cylindre de platine iridié, était conservé sous trois cloches, dans un coffre fermé par trois clés, auà Sèvres, en Île-de-France. On vous l'annonçait en novembre dernier : après 130 ans de bons et loyaux services, le Grand K n'est plus aussi efficace qu'auparavant. Il ne répondait plus aux exigences désormais demandées. Et surtout, il pouvait parfois accuser d'unsur des pesées en comparaison à ses copies-témoins.Laest le terme scientifique qui permet de parler du rapport énergie/fréquence du photon en fonction duquel est désormais défini un kilogramme. Cette constante physique était déjà utilisée en physique quantique, sa valeur est d'exactementAinsi, pour mesurer la masse d'un kilo, il faudra alors utiliser une. Cette dernière est un appareil qui permet de convertir, avec neuf chiffres significatifs, la puissance mécanique en puissance électrique et inversement.Dans le cadre d'une utilisation ordinaire, un kilo de farine restera un kilo de farine. Les véritables changements seront pour les, notamment en ce qui concerne les domaines de l'ingénierie de précision, des nanotechnologies et du développement des médicaments.Selon Terry Quinn, Directeur émérite du Bureau international des poids et mesures, «». Ainsi, pour les scientifiques responsables de la maintenance du système international, la seule solution pour adopter une définition plus robuste d'un kilogramme était de jeter aux oubliettes progressivement le Grand K.