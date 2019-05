Microsoft investit dans 7 projets d’IA pour les personnes en situation de handicap

Des projets d'IA qui ne veulent oublier personne

Microsoft veut aussi « rendre le monde plus accessible aux personnes handicapées »

Pour la deuxième année consécutive, Microsoft annonce soutenir sept projets d'IA destinés à «». D'Israël à Harvard en passant par Londres, ces sept projets veulent tous faciliter la vie des personnes en situation de handicap en exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle.Qu'ils s'appuient sur une IA standard ou plus complexe, Microsoft a sélectionné sept projets ayant tous à cœur de changer la vie de personnes en situation de handicap.On y retrouve ainsi un «» permettant de détecter les micro-mouvements des mains et des bras pour les traduire en actions, comme un simple clic de souris. Un autre projet vise à mettre au point «» et d'enregistrer toute activité cérébrale à surveiller de près dans un cloud.D'autres projets s'appuient sur la reconnaissance vocale et les chatbots pour les personnes atteintes de déficience visuelle ou même pour les personnes ayant des difficultés à s'exprimer, comme le fait l'IA développée par l'israélien Voiceitt.Berkeley, Massachussets, Harvard, Israël, Brimingham, Sydey ou encore New York : Microsoft a ainsi décidé d'accompagner sept projets venus des quatre coins du monde en les faisant bénéficier d'une enveloppe d'investissement de 25 millions de dollars, d'un accès à sa plateforme Azure AI et d'un soutien technique de pointe.En attendant que ces projets soient suffisamment matures pour être lancés sur le marché, Microsoft veut lui aussi en interne «». Plus tôt ce mois-ci, la firme a ainsi breveté une manette de Xbox en braille et s'est engagée à améliorer les capacités de la réalité virtuelle pour les personnes atteintes de déficience visuelle.