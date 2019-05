Une joint-venture d'EDF propose de gagner de l'argent grâce à la batterie de sa voiture électrique

Revendre son électricité pour couvrir ses coûts

D'ici 2022, un service pour les particuliers

Source : Le Figaro.

Il n'y a pas de petites économies. EDF vient de lancer cette semaine Dreev, cofondée avec la start-up californienne Nuvve, un service permettant de « recycler » l'électricité emmagasinée dans les batteries de véhicules électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. En réinjectant cette électricité dans le réseau lorsqu'il en a le plus besoin, Dreev ambitionne de mettre sur pied un système énergétique à grande échelle et qui pourrait inclure les particuliers d'ici 2022.Pour Eric Mévellec, le dirigeant de Dreev, les véhicules électriques représentent une flotte de «» qui pourrait, même modestement, nourrir le réseau d'électricité local . Et pour cause : «», ajoute le dirigeant.Pour encourager les propriétaires de ces batteries ambulantes à devenir clients de Dreev, l'énergie mise à disposition d'EDF sera rémunérée. Des montants modestes certes, mais qui pourraient couvrir les 250 euros de coûts annuels qu'implique l'alimentation d'un véhicule électrique, voire qui pourraient permettre au client de gagner quelques euros supplémentaires.Dans un premier temps, Dreev souhaite viser les entreprises et les collectivités «». C'est en région bordelaise que la première installation va voir le jour sur le site de l'entreprise Hotravail, mise en place avec Izivia, la filiale d'EDF dans l'installation et l'exploitation des bornes de recharge.Un projet d'installation est également prévu au sein de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne). Grandes entreprises, collectivités, mais aussi PME, Dreev souhaite impliquer tout acteur désireux de prendre part à la transition énergétique. Mais pas que. D'ici «», Dreev souhaite «», qui pourront eux aussi revendre leur électricité.