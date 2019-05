SFR essaye (encore) de faire passer discrètement une augmentation de forfait RED

Tumultueuse histoire que celle de Rage. Longtemps teasé comme le projet le plus ambitieux de id Software, le jeu n’a que peu marqué les esprits lors de sa sortie en 2011. Il n’a pas non plus alourdi les poches de son créateur qui, malgré des projets de licence à long terme, annonçait en 2013 que Rage 2 n’était plus d’actualité. Aussi de voir sortir ladite suite huit ans plus tard, et de surcroit développée par Avalanche, n’a pas manqué de nous dresser un sourcil.