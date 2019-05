Unu : 100 km d'autonomie pour ce scooter électrique abordable et lancé en Europe

100 kilomètres d'autonomie pour le scooter électrique d'Unu

Un scooter électrique, mais également connecté

Source : Electrek.

Après les, les rues de nos villes feront-elles place aux? Peut-être bien ! En attendant, la société française Unu a dévoilé son nouveau modèle, fruit d'une collaboration avec LG et Bosch.Unu revient sur le marché du scooter électrique avec une deuxième génération d'appareils, dont la commercialisation est prévue pour septembre prochain. Ce sont deux versions qui seront proposées : 2,3 ou 4 KW. Niveau autonomie, Unu promet pas moins de 100 kilomètres : de quoi parcourir de longues distances avant d'être en rade d'énergie.Ce scooter électrique est né d'une collaboration avec Bosch, concepteur de la batterie - jusqu'à deux pourront être intégrées -, mais aussi avec LG, en charge des cellules. C'est grâce à l'incorporation de deux de ces dernières (50 km chacune) qu'une autonomie totale de 100 kilomètres pourra être proposée. A noter que ce scooter électrique de seconde génération est capable de transporter jusqu'à deux personnes pour une rentabilité maximum.C'est au mois de septembre que sera commercialisée cette nouvelle déclinaison des scooters électriques Unu pour un prix débutant à 2 799 euros. Un prix bien en-deçà de ce que propose Vespa et son scooter électrique à 7 000 dollars.La promesse d'une énergie propre n'est pas la seule faite par ce scooter électrique. Une connectivité sera également proposée à travers une toute nouvelle application. De nombreuses fonctions seront proposées, telles que la géolocalisation ou encore l'affichage de la batterie.L'application permettra également de démarrer le scooter connecté avec une clé virtuelle et la possibilité de projeter l'itinéraire sur l'écran de l'engin... histoire de ne pas jeter un œil à son smartphone en conduisant.