Galaxy S10, Amazon, Netflix, Windows 7, Intel : les actus tech' de la semaine

10 Go de RAM et batterie de 5000 mAh : les specs du Galaxy S10 5G en fuite

Intel Core i9-9990XE : 14 coeurs jusqu'à 5GHz, disponible uniquement aux enchères

Windows 7 n'a plus qu'un an (de support) devant lui

Les joueurs Xbox sont meilleurs que les joueurs PlayStation (selon LG)

Un tribunal allemand déclare illégaux les « Dash buttons » d'Amazon

Japon : une chaîne d'hôtel renvoie plus de la moitié... de ses robots

Netflix : forte hausse tarifaire de ses abonnements aux Etats-Unis

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.C'est la foire aux rumeurs avant la présentation officielle du Galaxy S10 et de ses déclinaisons, prévue le 20 février 2019. Cette fois-ci, c'est le Galaxy S10 5G, vraisemblablement intitulé S10 X, qui a fait l'objet d'une nouvelle fuite. Au programme : taille de l'écran, processeur, RAM, batterie et stockage interne. Autant de potentielles caractéristiques à découvrir ici-même La fabricant américain Intel se la joue select' : son dernier processeur Intel Core i9-9990XE n'aura pas vocation à pénétrer le marché grand public, mais uniquement celui des professionnels. Les assembleurs auront donc l'opportunité de se le procurer par le biais... d'une vente aux enchères , organisée chaque trimestre de l'année. Ou comment transformer son CPU en un produit de luxe ultra prisé.14 janvier 2020, une date à marquer d'une pierre noire pour Windows 7. Car l'iconique système d'exploitation de Microsoft ne recevra plus de nouvelles mises à jour gratuites à partir de cette date . L'OS bénéficiera tout de même de correctifs de sécurité dédiés aux professionnels. Il n'empêche que cette décision marque un tournant dans l'histoire du logiciel. Une page se ferme, une autre s'ouvre.La rivalité - de bon enfant - entre les joueurs de Xbox et PlayStation ne devrait pas s'atténuer de sitôt. Et leréalisé par LG en partenariat avec Activision ne risque pas de la contenir. Bien au contraire. Car selon la marque sud-coréenne, les utilisateurs de la console de Microsoft seraient meilleurs que ceux de Sony. Les premiers approuveront, les seconds contesteront. Découvrez toutes les statistiques de l'étude sur ce lien Amazon se fait épingler par la justice allemande. En cause : l'utilisation des « Dash buttons » , fonctionnalité permettant de commander vos produits favoris en appuyant simplement dessus. Un procédé jugé illégal, car trop avare en informations sur le produit en question. Ce qui est, outre-Rhin, contraire à la législation sur la protection du consommateur.C'était le défi lancé par l'hôtel Hen-na, au Japon : remplacer la quasi-totalité de son personnel humain par des robots. Trois ans plus tard, l'heure est au bilan. Un bilan justement contrasté, puisque la moitié des automates mis en place a pris la porte, en raison, notamment, des nombreux problèmes générés par l'effectif robotique. Des dysfonctionnements créant des situations aussi cocasses que gênantes La multinationale américaine Netflix a ajusté sa stratégie tarifaire aux Etats-Unis, entraînant une hausse du prix des abonnements Essentiel, Standard et Premium. L'occasion pour le service de SVOD de dégager de nouveaux fonds à même d'amortir ses colossaux investissements annuels. Le groupe ne compte pas appliquer cette même stratégie en France, pour le moment, comme il l'a confirmé auprès du journal Le Parisien.