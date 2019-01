Windows 7 n'a plus qu'un an (de support) devant lui

Des mises à jour de sécurité payantes jusqu'en 2023 pour les pros

Microsoft veut continuer à migrer les entreprises vers Windows 10 et son offre de services

Source : NeoWin

Après 11 ans de bons et loyaux services, Microsoft tournera la page Windows 7. L'éditeur n'apportera plus de mises à jour gratuites à son système d'exploitation à partir du 14 janvier 2020, dans un an jour pour jour.Pour autant, Microsoft continuera à offrir desde sécurité à ses utilisateurs. Ils pourront acheter pour chaque terminal des ESU (Extended Security Update), desde sécurité étendues, dont le prix augmentera année après année. Les clients ayant souscrit un abonnement Windows 10 Enterprise ou Windows 10 Education bénéficieront quant à eux d'une remise.Le deuxième cas de figure concerne les clients de Windows Virtual Desktop, un nouveau service permettant de virtualiser les applications Windows 7 et de les exécuter à distance sur des machines Azure. Le logiciel n'est pas encore disponible, mais Microsoft annonce déjà que ses utilisateurs bénéficieront des mêmes correctifs de. Le support sera effectif jusqu'en janvier 2023.Ce début de retraite pour Windows 7 intervient alors que Windows 10 a enfin atteint la barre des 50% des utilisateurs dans le monde. Pourtant Windows 7, sorti on le rappelle en octobre 2009, est encore massivement installé sur les ordinateurs. C'est le cas d'un certain nombre d'entreprises, ayant préféré la sécurité d'un système ayant fait ses preuves. Et c'est celles-ci que Microsoft veut faireà tout prix vers son tout dernier produit, compatible avec ses nombreux services à abonnement.