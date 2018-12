Facebook, Alexa, iPad Pro, Free Mobile : les actus tech’ de la semaine

Google décide de reprendre « Maman j'ai raté l'avion » avec l'acteur original

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Une idée marketing qui rappellera des heureux souvenirs à de nombreuses générations : pour mettre en avant ses produits connectés et sa fameuse commande vocale « Ok Google », la firme de Mountain View s'est amusée à effectuer un petit reboot du film « Maman j'ai raté l'avion » (1990). Pour l'occasion, Macaulay Culkin en personne a remis le costume de Kevin McCallister le temps de quelques scènes incontournables.C'est un peu notre cadeau de fin d'année : la rédaction a dressé une liste des principaux tests de smartphones effectués au cours des derniers mois. Des nouveaux iPhone au Huawei Mate 20 Pro en passant par le OnePlus 6T, les appareils mobiles haut de gamme ont été au cœur de notre ligne éditoriale. A consommer sans modération.Certains petits malins se sont amusés à ternir nos fêtes de fin d'années par le biais desévissant auprès des abonnés Free Mobile. Attention, donc, à ne pas vous faire avoir par ces SMS vous invitant à régulariser une facture impayée sous peine de suspension de ligne.Facebook, toujours plus. Le réseau social le plus populaire du monde a une nouvelle fois été épinglé par la communauté - une professeure d'informatique cette fois-ci - pour ses pratiques ayant trait à la localisation de ses utilisateurs. Et ce malgré la désactivitation du GPS sur l'ensemble des services du réseau social. Pour comprendre plus en détails cette nouvelle affaire, cet article la récapitule à merveille.Sacrée bourde ! A l'origine de l'assistant vocal Alexa, notamment présent sur les enceintes connectées Amazon Echo, la firme de Seattle a malencontreusement envoyé 1700 conversations Alexa d'un de ses utilisateurs... à un autre utilisateur . Des prénoms et noms de famille ont notamment fait partie des fichiers partagés, permettant d'identifier le vrai propriétaire de ces échanges. L'erreur, d'origine humaine, a depuis été corrigée.La pression se faisait sentir sur Apple. Après la multiplication de photos d'iPad Pro voilés, Dan Riccio, vice-président en charge du hardware chez Apple, est sorti de son silence : l'intéressé ne reconnaît visiblement pas l'erreur de la marque à la pomme, mais apporte quelques précisions techniques sur la réalisation du châssis. Une réponse qui ne risque pas de satisfaire la communauté.A chaque fin d'année, l'heure est au bilan. La firme californienne Sense Tower a donc dressé le top 10 des applications Android ayant rapporté le plus d'argent au cours des douze derniers mois : la palme revient à la célèbre app' de rencontres Tinder. Pour le reste du classement, on vous laisse le consulter ici-même