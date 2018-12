La réponse de Dan Riccio, le VP d'Apple, sur les iPad Pro voilés

© Apple

Un procédé de fabrication expliquerait la voilure



Pas de remplacement mais la période de retours étendue

Apple n'a pas eu d'autre choix que de prendre la parole après. Les photos de tablettes pas parfaitement rectilignes se sont multipliées au cours des derniers jours et les clients touchés n'ont pas hésité à quitter la table de Noël quelques minutes pour demander à la Pomme des explications par mail.C'est Dan Riccio, vice-président en charge de l'ingénierie matérielle qui s'est chargé de faire le service après-vente dans un mail de réponse que s'est procuré The Verge . Le cadre ne confirme ni n'infirmemais donne des précisions techniques sur la réalisation du châssis unibody de l'iPad Pro.», indique Dan Riccio.Cette voilure est due selon la marque à l'étape de refroidissement du châssis métallique et des pièces en plastique qui composent la structure de l'iPad Pro.Le message n'indique pas de programme de remplacement pour les clients mécontents, se contentant d'expliquer que tout est parfaitement normal. Les acheteurs d'iPad n'étant pas satisfaits de leur produit peuvent toutefois le retourner en Apple Store,