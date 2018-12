Des iPad Pro arrivent voilés chez les clients, mais selon Apple, c’est normal

© Forum MacRumors

L'iPad Pro arrive légèrement plié dans sa boîte

Apple reconnait le problème...mais ne fera rien pour le corriger

Apple n'a pas son pareil pour manier sa communication. Même pour justifier d'unévident de conception sur sa tablette tactile la plus chère.Les acheteurs du nouvel iPad Pro, présenté à la toute fin du mois d'octobre ont eu la désagréable surprise de s'apercevoir que lede leur appareil n'était pas parfaitement droit mais présenté une légère voilure.Celle-ci est tout de même bien visible tout de même sur les différentes photos postées sur les réseaux sociaux. Le problème concernerait principalement les modèles 4G, avec leur bande plastique qui laisse passer les ondes radio qui serait le point faible de l'appareil, mais toutes les configurations sont impactées.Le constructeur lui assume parfaitement. Apple explique à nos confrères de The Verge que cette déformation est due au procédé de fabrication de la nouvelle. Elle assure également que l'iPad Pro ne se pliera pas davantage dans le temps, ni que ce défaut n'affectera les performances de l'appareil.Mais pas question de parler d'un éventuel remplacement. Le constructeur indique qu'il est inutile pour les clients concernés par ce problème de se rendre en Apple Store pour demander une réparation ou le changement de leur machine. Et tant pis pour les clients ayant déboursé entre 900 et 2000€ pour leur iPad Pro de dernière génération. Malgré le tarif demandé Apple ne fait même pas l'effort de proposer une tablette que se pose à plat.L'iPad Pro 2018 avait déjà été critiqué pour son manque de robustesse. Dans une vidéo, le YouTuber JerryRigEverything avait testé la résistance de l'appareil et l'avaitet brisé en quelques secondes sans particulièrement forcer. Les commentaires moqueurs ont été immédiats et ce nouvel épisode ne risque pas de calmer les esprits.