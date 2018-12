Comme chaque année, Microsoft trolle l’iPad (et cette fois en chanson)

Une guéguerre d'image habituelle entre les deux constructeurs

L'iPad est un jouet pour Microsoft

Source : 9to5Mac

est bien souvent taquin dans sesenvers son concurrent historique. L'entreprise, depuis la création de la gamme, a régulièrement visé les produits de la Pomme pour les comparer à ses propres ordinateurs, selon lui bien plus utiles et performants.On pensait que l'approche des fêtes de Noël allait apporter un peu de bienveillance et de paix à la Silicon Valley, mais Microsoft ne l'entend pas de cette oreille.Le désormais constructeur a publié sur YouTube sonet s'attaque désormais frontalement à l'. La publicité met en scène une jeune fille et sa grand-mère, devant un Microsoft Store, regardant une tablette Surface en vitrine. La fillette part alors dans une comédie musicale sur l'air de «», un titre de fin d'année bien connu aux États-Unis.Les paroles sont modifiées et ne manquent pas de sel. «», entonne la petite fille avant d'évoquer ses nombreux projets dans une mise en scène colorée et enfantine.Microsoft avait précédemment réalisé descomparatives plus classiques, mettant en lumière les nombreuses limitations des iPad face aux, disposant d'un clavier et d'un Windows complet face à un iOS plus bridé. Le message est cette fois plus festif, mais tout aussi incisif. Reste à savoir si cela suffira à Surface pour se faire une place au pied du sapin.