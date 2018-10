Le futur iPad Pro se précise

Un écran bord à bord et FaceID

Après avoir mis à jour sa gamme d'se préparerait à s'occuper de l'dans les prochaines semaines. Le site spécialiséa obtenu une liste complète des spécifications de cette future tablette destinée aux clients professionnels et aux créatifs.Apple profiterait de cette génération pour proposer un écran bord à bord à sa tablette, à la manière de sa gamme 2018 d'iPhone. Les bordures se réduiraient à peau de chagrin pour proposer une surface d'affichage plus grande, même si la résolution ou la taille de l'écran restent toujours des inconnues aujourd'hui. Les rumeurs parlent néanmoins de deux versions de 12,9 pouces et de 11 pouces.La tablette troquerait son capteur d'empreintes contre, la technologie de reconnaissance faciale du constructeur californien. Selon les visuels dénichés dans les versions bêta d'iOS 12.1, l'iPad Pro 2018 n'aurait pas d'encoche à l'instar de l'iPhone X, Apple ayant logé le bloc caméra dans la petite bordure encerclant l'écran de l'appareil. A l'inverse du smartphone, le déverrouillage par le visage fonctionnerait également en mode paysage.Apple veut faire de l'iPad Pro un ordinateur complet pour la productivité. Cette nouvelle version irait en ce sens avec la possibilité de brancher un écran externe en USB-C. Pour ce faire, Apple abandonnerait son traditionnel port propriétaire Lightning pour une norme beaucoup plus répandue dans le monde professionnel. La tablette serait en mesure d'afficher notamment de la vidéo en 4K HDR sur cet écran déporté.Apple placerait au dos de l'appareil un nouveau connecteur magnétique permettant de connecter facilement différents accessoires. On peut penser à une version revue et corrigée du Smart Keyboard, la housse-clavier du constructeur, et d'autres accessoires proposés par des partenaires de la Pomme.Le crayon d'Apple serait lui aussi mis à jour. Il serait plus simple à appairer, en l'approchant de la tablette pour le connecter au lieu de le brancher au port Lightning comme aujourd'hui.Apple pourrait annoncer ses nouvelles tablettes lors d'un événement spécial organisé vers la fin du mois d'octobre.