La Surface fait de Microsoft le 5e constructeur de PC aux États-Unis

Microsoft se hisse dans le Top 5 des fabricants de PC

Surface, une gamme qui performe (enfin)

En passant d'une part de marché de 4 à 4,1 %, et grâce à la vente de 602 000 ordinateurs lors du troisième trimestre 2018, Microsoft a réussi à s'inviter en haut du classement des fabricants d'ordinateurs aux États-Unis. HP (30,7%), Dell (25,9%), Lenovo (15,4%) et Apple (13,7%) sont largement devant.Mais la performance de Microsoft est notable, et surtout historique. Car il s'agit sur une année d'une hausse de 1,9 % des ventes, et une première présence à ce niveau du classement. Mais d'autres marques font mieux. C'est le cas notamment avec HP (3,5% de hausse) ou encore de Lenovo, qui a vu une croissance sur le marché américain entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018 de 22,2 % !Il convient toutefois de modérer ce résultat, car il est en grande partie lié à l'absorption de la marque Fujitsu, dont Lenovo est désormais propriétaire. De son côté, Apple est en chute libre avec un recul de 7,6 %.L'arrivée dans le top 5 des fabricants d'ordinateurs aux États-Unis par Microsoft est due aux bonnes performances de la gamme Surface. En effet, Gartner intègre notamment les tablettes détachables de Microsoft dans son calcul, au même titre que les PC « traditionnels ».Microsoft devrait continuer cette bonne performance, avec l'enrichissement de la gamme Surface. Surface Pro 6, Surface Laptop 2 et Surface Studio 2 sont ainsi attendus. Ces nouveaux appareils devraient permettre à Microsoft de continuer à engranger des revenus confortables.Pour rappel, la gamme Surface représentait 1,1 milliard de dollars de revenus sur le dernier trimestre de l'année fiscale de Microsoft, soit environ 3 % des revenus totaux générés par l'entreprise. Le chiffre d'affaires de la gamme Surface était, à fin juin, en hausse de 25 % sur une année, mais encore bien loin des performances d'Apple, qui écoule dans le même temps quatre fois plus d'iPad.