Google propose un reboot de "Maman j'ai raté l'avion" avec l'acteur original

« Ok Google, lance l'opération Kevin »

En cette période joyeuse des fêtes de fin d'année, il vous est peut-être déjà arrivé de repenser à ce qui a bercé votre enfance, votre adolescence ou même votre vie d'adulte, pour les plus âgés d'entre nous. Etfait forcément partie de vos souvenirs de Noël. Ce classique, sorti il y a déjà 28 ans, est rediffusé tous les ans à la télévision, et sa popularité reste intacte.a décidé d'offrir un joli cadeau au public en proposant unde la comédie de Chris Columbus. Et qui de mieux pour incarner le jeune et si ingénieux Kevin McCallister que...? Le géant américain a eu l'excellente idée de rappeler l'acteur, près de 30 ans plus tard, pour reprendre son rôle mais en y importantTelle une bande annonce, Google a remis au goût du jour quelques-unes des scènes mythiques du film. Sauf qu'au lieu de tout faire lui-même,. Voilà une belle occasion pour la firme américaine de promouvoir sa fameuseou encore son enceinte Google Home, que l'on aperçoit dans la vidéo.En quelques heures, la vidéo a déjà été visionnée plusieurs millions de fois sur YouTube. Un joli buzz...