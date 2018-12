Google Photos ne propose plus le stockage illimité pour les vidéos non prises en charge

Plus d'une quinzaine de formats peuvent être uploadés

En effet, les vidéos non-compatibles ne peuvent désormais plus être stockées en illimité comme cela pouvait être le cas auparavant. Cependant, cette nouvelle ne devrait pas affecter grandement les utilisateurs.Rappelons queest un service permettant d'uploader des photos et des vidéos sans la moindre limite. Ces fichiers sont compressés afin d'être stockés et il est possible de les retrouver facilement avec le moteur de recherche, étant donné qu'elles sont indexées automatiquement. Un utilisateur peut chercher un cliché dans sa galerie via la fonction de recherche visuelle et plusieurs options pour apporter des retouches sont même accessibles. C'est un bon moyen poursur un smartphone, surtout avec les clips qui peuvent prendre beaucoup de place.Ainsi, le site Android Police s'est rendu compte que les vidéos aux formats non pris en chargedans Google Photos. C'est par exemple le cas des fichiers en RAW ou VOB. Heureusement, la plupart des formats classiques restent bien compatibles : .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3G2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts et .mkv. Ces derniers ne sont donc pas concernés par cette nouvelle politique.Notons tout de même que les fichiers incompatibles peuvent toujours être stockés, mais uniquement via Google One . Il s'agit d'un forfait offrant encore plus d'espace libre à l'utilisateur. Ce dernier est bien évidemment payant, mais propose aussi toute une série d'avantages, comme des réductions dans les hôtels ou des crédits Google Play.Pour vérifier si une vidéo est compatible avec Google Photos, il suffit de se rendre directement à cette adresse