Google Photos : l'édition du flou d'arrière-plan débarque sur iOS

Google offre à tous une fonction réservée aux iPhone 2018



Source : The Verge

offre une fonctionnalité qu'Apple ne réserve qu'à ses derniers modèles d'i: la possibilité de modifier à posteriori l'effet de flou d'arrière-plan d'une prise de vue réalisée en modeIl est désormais possible de réduire l'intensité de l'effetappliqué par l'iPhone à la photo, et d'appliquer le focus à n'importe quel endroit de la photo pour modifier automatiquement l'effet de profondeur.Google Photos s'enrichit également d'une fonction, permettant de passer l'arrière-plan en noir et blanc autour du sujet afin de créer un effet plus dramatique sur une photo de portrait.La mise à jour est d'ors et déjà disponible sur l'App Store d'Apple.