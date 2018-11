Le stockage en ligne tout-en-un Google One arrive en France

Une offre plus simple à comprendre

Jusqu'à 30 Go de stockage !

200 Go pour 2,99 euros

2 To pour 9,99 euros

10 To pour 99,99 euros

20 To pour 199,99 euros

30 To pour 299,99 euros

Lire aussi : Notre comparatif stockage en ligne 2018

Source : 9to5Google

vit ses dernières semaines. L'offre de stockage du moteur de recherche n'en disparait pas pour autant, mais change de nom pour devenir Google One. Le service, lancé aux États-Unis depuis le début de l'année, permet à Google de clarifier ses formules d'abonnement.regroupe lepour les documents (Drive), Google Photos et Gmail. Auparavant, Google pouvait demander à un utilisateur de s'abonner à Google Drive pour conserver dans lel'intégralité de sa bibliothèque. Ce fonctionnement créait de la confusion, d'où la remise à plat du service.Unfamilial est également au menu de cette nouvelle version. Chaque utilisateur bénéficie de 15 Go, offerts par le moteur de recherche à la création du compte Google, puis le stockage payant est partagé entre les différents membres de la famille.Google One sera disponible en France dans les prochains jours. Certains abonnés à Google Drive ont déjà reçu un mail les informant de cette modification et les invitant à passer à la nouvelle formule, preuve que les grandes manoeuvres sont lancées du côté du géant du web.Les différentes formules sont désormais connues et leur tarification mensuelle :Google conserve également sa formule gratuite, qui propose 15 Go de stockage à travers les différents services de l'entreprise.