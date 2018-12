Amazon partage 1700 conversations Alexa... à la mauvaise personne

Une erreur humaine selon Amazon

Depuis quelques années maintenant, les assistants vocaux sont partout, et certains n'hésitent pas à faire appel à Siri, Alexa ou encore Google Assistant plusieurs dizaines de fois par jour. En Allemagne (comme partout ailleurs), l'assistant vocal d'Amazon (présent notamment dans les enceintes Echo) enregistre les différentes requêtes vocales, et un utilisateur a ainsi eu la surprise de recevoir un fichier contenant des milliers d'enregistrements audio... d'une autre personne.En effet, suite à une demande concernant les données détenues par Amazon à son sujet, l'utilisateur en question a reçu un imposant fichier de type, lequel contenait de nombreuses données d'un autre utilisateur.Des données audio qui ont été effacées par Amazon quelques jours plus tard, mais qui ont néanmoins permis de retrouver les personnes enregistrées. Les données contenaient notamment des requêtes météo, mais aussi des prénoms et des noms de famille qui ont rapidement permis d'identifier le vrai propriétaire de ces fichiers.Selon Amazon, il s'agit là d'une erreur humaine, mais surtout d'un cas tout à fait isolé. Le géant américain promet d'avoir résolu le souci entre les deux principaux acteurs de l'affaire, et confirme avoir pris de nouvelles mesures pour que cela ne se reproduise plus. Rappelons qu'en mai dernier, la conversation d'un couple avait été enregistrée à leur insu par Alexa, avant d'être envoyée à l'une des employées du mari...