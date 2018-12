Abonnés Free Mobile : gare au smishing qui sévit par SMS

Gare au smishing chez Free Mobile

La période de fin d'année est évidemment propice aux cas de phishing, avec de nombreux mails mal intentionnés.Une arnaque qui sévit également sur mobiles (on parle alors de « smishing ») et notamment en ce moment du côté de chez Free Mobile. Certains utilisateurs ont ainsi reçu un message invitant à régulariser une facture, en invitant l'abonné à se connecter à un site web et à fournir diverses informations.Evidemment, il ne s'agit aucunement d'un SMS provenant de chez Free Mobile, mais bien d'une personne mal intentionnée qui va aussitôt subtiliser les données de l'utilisateur. Comme toujours, il convient de ne pas cliquer sur un lien suspect, ou, le cas échéant, de vérifier l'identité de l'expéditeur et l'URL vers laquelle pointe le message, souvent révélatrice d'une arnaque.