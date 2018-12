Voyager 2, Freebox Delta, Epic Games : les actus marquantes de la semaine !

NASA : 41 ans après son décollage, Voyager 2 vient d'entrer dans l'espace interstellaire

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Six ans après Voyager 1, la sonde spatiale Voyager 2 a elle aussi atteint la limite de notre système solaire . Il lui aura ainsi fallu plus de 41 ans pour franchir l'héliopause, qui délimite la zone d'influence des vents solaires. Mais attention : Voyager 2 n'a pas pour autant quitté notre système, dont la frontière se situe au-delà du nuage de Oort. Il lui faudra 300 ans au total pour la franchir.Xavier Niel a l'art du teasing. Le fondateur et PDG de Free a laissé entendre qu'une « révolution » aurait de nouveau lieu sur le marché de la téléphonie mobile, au cours de l'année 2019. Comprenez : l'entrepreneur français compte se réinventer aussi bien au niveau des offres, des terminaux que de la distribution. Un chamboulement qui risque de faire du bruit.L'actualité de Free n'est pas pour autant toujours très rose. Après avoir reçu de vives critiques quant à la facturation des frais de mise en service de la Freebox Delta, Xavier Niel a tout bonnement fait marche arrière en annulant l'ensemble des frais . Ceux de migration sont également offerts pour les clients ayant une ancienneté de cinq ans, au lieu de huit ans auparavant. De quoi calmer la grogne des Freenautes ?En voilà une sacrée boulette. Alors qu'il s'exerçait sur le système de publicité en ligne de Google, un stagiaire aurait, par erreur, validé un véritable achat . Problème : ce dernier a apparemment coûté la coquette somme de 10 millions de dollars à la firme de Mountain View. Un montant honoré par le groupe américain, qui a annoncé avoir mis en place un système de contrôle plus strict.Les nostalgiques seront ravis. Puma a décidé de ressortir ses mythiques chaussures de running datant de l'année 1986, les RS-Computer. Particularité de ce modèle : l'intégration d'un ordinateur, ou plutôt d'un microprocesseur. La version 2018, reproduite en édition très limitée, s'équipe de quelques améliorations présentées dans cet article dédié Légal ou pas, Soulja Boy n'a pas l'air de s'en soucier. Le rappeur a en effet lancé sa propre console de jeu vidéo équipée de 800 à 3000 titres pré-installés, entraînant au passage de nombreux doutes quant à l'obtention des licences. La SouljaGame Console, de son nom, a même été déclinée en deux versions : une de salon, l'autre portable.Autre rappeur au coeur de l'actualité de cette semaine, Terrence Ferguson, alias 2 Milly : l'intéressé attaque en justice le célèbre éditeur de jeux vidéo Epic Games , propriétaire de Fortnite. La raison ? L'une des fameuses danses du jeu aurait été créée par 2 Milly, qui n'aurait pas donné son autorisation pour l'exploiter. A voir si l'artiste parviendra à effectuer un Top 1 au tribunal.