Puma ressort ses RS-Computer de 1986, des baskets embarquant un ordinateur

© Puma

Une réédition limitée de baskets au look futuriste

Les premières chaussures connectées

Source : The Verge

Retour vers le futur.propose aux nostalgiques de se replonger dans l'année 1986, date à laquelle la société avait lancé des chaussures révolutionnaires. La réédition de 2018 apporte toutefois quelques éléments de modernisation.Au moment de leur sortie, lesprésentaient une innovation majeure : un, au niveau du talon. Si cet ajout déformait un peu l'objet, il permettait d'obtenir des données après une session de jogging (le nom qu'on donnait autrefois au « running »). En effet, il était possible dedoté du logiciel adéquat, via un connecteur 16 broches, pour voir apparaître, entre autres, le temps de course, la distance parcourue, ou encore les calories brûlées.Puma a donc décidé de ressortir ce modèle, en y ajoutant, découvertes entre-temps. Les nouvelles RS-Computer seront ainsi dotées d'un port USB, pour la recharge, d'indicateurs LED, ou encore d'une connexion Bluetooth, pour transmettre sans fil les informations à votre téléphone.Les chaussures ne seront vendues que dans quelques points de vente, et en. L'entreprise n'a effectivement produit que 86 paires, un clin d'œil à la date de sortie d'origine.Si les RS-Computer paraissaient légitimement en avance sur leur temps en 1986, d'autres marques avaient déjà fait un pas vers des « chaussures informatisées ». C'était notamment le cas d'Adidas, qui, en 1984, avait commercialisé des baskets dotées d'un capteur, au niveau des orteils, et d'un écran, sur la languette.La révolution desétait ainsi déjà bien en marche dès le milieu des années 1980.