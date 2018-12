Le rappeur Soulja Boy lance sa console de jeu, et ça n’a pas l’air très légal

Une console de salon et une console portable

Source : The Verge

Quelques jours après avoir lancé sa ligne de montres,enchaîne avec des consoles portables embarquant entre. Des titres PlayStation, NeoGeo, Game Boy et même PC, dont on ne doute absolument pas que le rappeur a obtenu la licence avant de lancer son produit. Hum...Sur sa boutique en ligne, Soulja Boy liste deux versions de la: une de salon, et une portable.Toutes deux affichées à 199$ (en promotion actuellement, n'attendez pas), la console de salon embarque « Linux 3.0 OS » et est compatible « 4K HDMI » pour une résolution de ... 1280 x 720 à 60 Hz.La déclinaison portable dispose, elle, de plus de, piochant aussi bien dans le catalogue de la Game Boy Advance que dans celui de la Mega Drive.