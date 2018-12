Récap Clubic : les actualités marquantes de la semaine

Fonctionnalités, services : tout savoir sur les nouvelles Freebox Delta et One

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple. Nous avons en effet réfléchi à un nouveau format prenant la forme d'un récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Entre cinq et huit sujets aussi variés les uns que les autres et sélectionnés par la rédaction, font ainsi l'objet d'un court résumé, accompagné d'un lien menant à l'article principal. Vous êtes prêts ? C'est parti.Après de nombreux reports, Xavier Niel et ses équipes ont officiellement levé le voile sur leur nouvelle génération de Freebox, Delta et One. Clubic vous a concocté à un article complet sur les tenants et les aboutissants de ce petit bijou technologique de l'opérateur français (et on a aussi donné notre avis dessus dan cet article. ..)Tout est dans le titre, ou presque. Ce qui n'est pas dit, c'est la façon dont les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter avec ingéniosité le véhicule électrique Tesla. On vous laisse le découvrir dans ce court article La firme de Mountain View a déployé la nouvelle version de son navigateur Chrome - la numéro 71 - articulée autour de correctifs de sécurité, d'une amélioration de l'adblocker intégré, entre autres. N'hésitez pas à découvrir tous les détails de cette MAJ censée améliorer de manière considérable l'expérience client.Utopistes ou pas, les prévisions de la banque danoise Saxo pour l'année à venir font en tout cas couler beaucoup d'encre : d'un rachat de Tesla par Apple à une tempête solaire coûtant la somme de 2000 milliards de dollars en passant par la récession de l'Allemagne, Saxo ne manque clairement pas d'imagination C'est l'un des smartphones, voire le smartphone, le plus attendu de l'année 2019 : le Samsung Galaxy S10 et ses différentes déclinaisons - Plus, Lite - occupent une place centrale dans l'actualité de la téléphonie mobile. La version Plus a d'ailleurs fait l'objet de fuites nous révélant quelques précieuses photos du modèle Altice renfloue ses comptes. Pour ce faire, sa branche européenne a décidé de céder 49,99 % de son réseau fibré , équivalent à la coquette somme de 1,8 milliard de dollars. Rien que ça. En épongeant sa dette, le groupe cherchera à aborder plus sereinement les années à venir au travers de nouveaux investissements.Après avoir annoncé son déploiement en France en novembre dernier, Tesla vient de lever le voile sur la grille tarifaire française de son Model 3. Les premières livraisons débuteront quant à elles au mois de février. Pour connaître les prix tricolores, rendez-vous par ici