Google Chrome 71 est disponible (avec quelques nouveautés !)

Bloquer les publicités abusives

Les sites auront 30 jours pour corriger leurs publicités

Source : Threatpost

En 2017, Google a décidé de doter son navigateur d'un, pour que ses utilisateurs soient débarrassés de certains formats, comme les pop-ups ou l'ouverture de nouvelles fenêtres. Dans sa version 71.0.3578.80,accroît sa sélectivité, pour lutter contre les « expériences abusives ».Dans le viseur du navigateur, se trouvent les publicités nuisibles . Ce terme comprend notamment les annonces induisant l'utilisateur en erreur, en l'invitant à cliquer sur un bouton. Présentes en particulier sur les sites de streaming et de téléchargement, ces publicités peuvent par exemple conduire l'internaute sur une page malveillante ou entraîner l'apparition d'une multitude de nouvelles annonces, après un clic sur un bouton « Fermer ».De cette façon, l'objectif de Google est double. En premier lieu, l'entreprise espère fournir unependant leur navigation. Deuxièmement, elle cherche à lutter contre les sites malhonnêtes, en coupant leur principale source de revenus.Les propriétaires de sites ne seront toutefois pas sanctionnés de manière immédiate. Ils auront en effet la possibilité de vérifier si leurs pages présentent des publicités inappropriées dans la Google Search Console. Puis, ils disposeront deà partir de l'avertissement émis pour se mettre en conformité, sans quoi Chrome supprimera toutes les publicités.Cette initiative de Google intervient un an après son implication dans la. Cette organisation milite pour des publicités en ligne respectueuses de l'expérience utilisateur et, sur lesquelles Chrome s'appuie désormais.Par ailleurs, la mise à jour du navigateur comprend également 43 correctifs de sécurité. Elle est à présent disponible sur Windows, macOS et Linux.