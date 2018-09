Google veut se débarrasser des URL, mais ignore par quoi les remplacer

Les URL n'inspirent plus confiance

Des tentatives passées infructueuses

Et vous, par quoi aimeriez-vous voir remplacées les URL ?

Nous voilà bien avancés. Dans un entretien accordé à Wired , Adrienne Porter Felt, ingénieur en chef chez, lance le pavé dans la mare : les URL doivent disparaître.Grande idée ! Le problème étant que, jusqu'à présent, aucune alternative n'a vu le jour.Une large part de l'argumentaire de Porter Felt s'attaque à la dimension peu sécurisée des. On le sait, elles sont facilement manipulables, et des redirections sont faciles à opérer pour mener des internautes peu alertes vers des sites malveillants.», déclare Adrienne Porter Felt. «».Des constatations qui poussent les développeurs deà réfléchir à une alternative qui permette de redonner une vraie confiance dans l'identité des sites Internet. Les idées ne manquent pas en internet, d'après Porter Felt. Mais elles suscitent encore de vifs débats en interne, rendant précoce toute communication à ce sujet.En 2014 pourtant, Chrome avait déjà tenté de révolutionner la manière dont sont authentifiés les sites Internet. En empruntant une fonctionnalité présente sur Safari, les développeurs avaient mis au point ce qui était appelé «». Concrètement, seul le nom de domaine des sites visités s'affichait dans la barre de recherche. Pour connaître l'URL complète, il suffisait de cliquer dessus.Un test de quelques semaines, qui s'est finalement soldé par un retrait de la fonctionnalité. Porter Felt semble regretter que la mesure ait été mal accueillie, mais relativise en se servant des retours utilisateurs de l'époque pour nourrir les travaux d'aujourd'hui.En attendant, Chrome continue sa croisade pour rendre le Web un peu plus sûr, et épingle systématiquement les sites Internet qui n'auraient pas encore franchi le pas du HTTPS.