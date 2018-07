Chrome 68 : les sites HTTP "non sécurisés" sont maintenant pointés du doigt

Google

Cela fait des années que Google milite pour une mise en avant plus prononcée du- pour- la version sécurisée du HTTP. Depuis 2014, les sites utilisant ce type de sécurité se voyaient mis en avant sur les résultats du moteur de recherche américain (utilisé par plus de 90% des français, soit dit en passant).Dorénavant, les sites utilisant HTTP seront clairement indiqués avec un avertissement dans la barre de navigation. C'est la versionqui inaugure ce changement, mais les choses seront amenées à évoluer dans les mois à venir. Dans un billet de blog , Google annonce que ce nouveau marquage ne concernera dans un premier temps que les sites HTTP qui requièrent la collecte d'identifiants mails/mots de passe ou de numéro de carte bancaire.D'ici le mois d'octobre, Chrome 70 n'indiquera plus les sites sécurisés comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Il donnera en fait des indications visuelles uniquement pour les sites non sécurisés en HTTP. Une façon d'inciter les éditeurs à mieux protéger leurs créations en utilisant HTTPS.Au-delà de l'indication de sécurité qui risque de faire bouger pas mal d'éditeurs à la traine sur HTTPS, c'est pas moins de 42 vulnérabilités qui ont été corrigées.Chrome 68 déploie aussi une défense contre le, cette technique consistant à forcer l'ouverture d'un onglet sur la page courante. Dorénavant, le navigateur sera mieux protégé contre ce type de pratique et donnera des avertissements à l'utilisateur afin qu'il ne se retrouve pas envoyé vers un site publicitaire - ou pire - non voulu.Inutile de dire que nous vous recommandons fortement l'installation de cette nouvelle version du navigateur Chrome axée sur la sécurité. Si elle n'est pas révolutionnaire, elle devrait néanmoins donner pas mal d'élan à l'utilisation des transferts via HTTPS dans les mois à venir !