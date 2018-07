Chrome plus gourmand en RAM, la faute à Spectre (notamment)

10 à 13 % de RAM supplémentaires sont nécessaires

L'information a été communiquée par Google lui-même, via un billet de blog . La dernière version du navigateur, portant le numéro 67, inclura une nouvelle fonction de sécurité appelée Site Isolation, destinée à lutter contre les attaques spéculatives telles que Spectre Si la nouvelle fonction était en fait disponible depuis la mise à jour numéro 63, elle n'est désormais réellement fonctionnelle et « sans bug » que depuis la dernière mise à jour.D'après Charlie Reis, ingénieur logiciel de Google, cette nouvelle sécurité « fait en sorte que Chrome crée plus de processus de rendu, ce qui s'accompagne de compromis sur les performances ». Une surcharge de mémoire totale « de 10 à 13 % dans les charges de travail réelles en raison du plus grand nombre de processus » a-t-il dit.Une bien mauvaise nouvelle pour les utilisateurs du navigateur le faisant tourner sur une machine relativement ancienne, et dont beaucoup se plaignaient déjà de la grande quantité de RAM nécessaire à son bon fonctionnement.