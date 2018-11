Chrome 71 pourra bloquer un site web envahi de publicités intrusives

Google veut éradiquer les publicités intrusives

Le moteur de recherche soigne sa principale source de revenus

Depuis plusieurs mois,est en guerre contre la publicité intrusive. Le moteur de recherche veut supprimer toutes les annonces intrusives telles que les pop-up, les fausses bannières vous alertant que votre ordinateur n'est plus protégé contre les virus ou encore les vidéos en lecture automatique.En février dernier, le géant du web avait intégré un bloqueur de pubs dans son navigateur. La version 71 du navigateur, prévue pour le mois de décembre, va aller un cran plus loin dans l'amélioration de la publicité en ligne. Le logiciel bloquera automatiquement toutes les publicités d'un site web, sans exception, s'il en détecte une ou plusieurs dégradant le confort de navigation de l'utilisateur.En clair, le moindre pop-up surgissant sur votre écran sera bloqué par Chrome, ainsi que le reste de l'affichage, coupant à l'éditeur du site l'intégralité de ses revenus publicitaires.Google avertira ensuite le propriétaire du site et lui laissera un délai de 30 jours pour améliorer la qualité de ses publicités. Il pourra ainsi voir ses annonces à nouveau affichées dans Chrome, auquel cas il sera placé sur liste noire et le navigateur n'affichera par défaut aucune publicité, indique The Verge Chrome possède près de 60% de parts de marché dans le monde. Après quelques essais - comme le blocage des vidéos en lecture automatique, le moteur de recherche frappe un grand coup pour contraindre les éditeurs web à adopter les bonnes pratiques publicitaires (à savoir les siennes) en accord avec la, une organisation travaillant à établir les règles les plus saines en matière d'annonces commerciales.On peut comprendre que Google préfère prendre le problème de la publicité à bras le corps, plutôt que de laisser les internautes installer des bloqueurs de publicité qui mettent à mal la principale source de revenus de la société de Mountain View. En 2017, lareprésentait plus de 100 milliards de dollars de chiffres d'affaires pour Google. Un joli pactole qui mérite bien un peu de travail.