Google dévoile son top téléchargement Play Store 2019 (et il ne va pas beaucoup vous étonner)

GoT, le king

Call of Duty, bien évidemment

Lire aussi :

La liste des nommés aux Game Awards 2019 dévoilée



The Mister , de E. L. James

, de E. L. James Scary Stories to Tell in the Dark , d'Alvin Schwartz

, d'Alvin Schwartz Tiamat's Wrath , de James S. A. Corey

, de James S. A. Corey The Silent Patient , d'Alex Michaelides

, d'Alex Michaelides The Instituted, de Stephen King

Becoming , de Michelle Obama

, de Michelle Obama The Subtle Art of Not Giving a F*ck , de Mark Manson

, de Mark Manson Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life , de Gary John Bishop

, de Gary John Bishop A Game of Thrones : A Song of Ice and Fire : Book One, de George R. R. Martin

: Book One, de George R. R. Martin Harry Potter and the Sorcerer's Stone, de J.K. Rowling

Source : Google

Chaque fin d'année nous réserve une série de bilans : Google n'a pas manqué de jouer le jeu en révélant les plus grands succès de sa plateforme Play Store . Des films et séries les plus vendus en passant par la meilleure application, le meilleur jeu ou les Ebooks/Audiobooks les plus populaires, le colosse aux quatre couleurs nous livre les résultats de cette année 2019.Du côté des films les plus achetés par les utilisateurs,a dominé les débats au cours des douze derniers mois. Derrière, son concurrent, produit par DC Entertainment, se classe en seconde position, suivi deet. Autrement dit, lesont rencontré un franc succès sur le service de Google.La catégorie des séries a également fière allure : qui, mieux que, pouvait ainsi prétendre à la première place de ce classement ? Presque dix ans après sa première diffusion sur AMC,continue de séduire les foules pour se glisser dans le costume de dauphin.etatteignent la 3e, 4e et 5e position, respectivement.La meilleure application de l'année 2019 se nomme Ablo. Gratuit, ce réseau social permet de se connecter et de discuter avec des individus du monde entier, le tout dans sa langue natale. Car le service traduit en effet vos textes et discussions vidéo en direct. Un moyen pratique de rencontrer des personnes sans se sentir bloquer par la barrière de langue. 20 millions d'installations en deux jours, 100 millions de téléchargements en une semaine. On ne saurait le répéter :a rencontré un franc succès au sein de la communauté des. Sa présence au top du classement des jeux de l'année n'a donc rien d'étonnant au regard de son incroyable réussite depuis son lancement début octobre.