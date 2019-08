GIGABYTE annonce son nouveau flagship gamer, l'AORUS 17, avec un clavier mécanique intégré

© GIGABYTE

L'AORUS 17, le premier laptop gaming épaulé par l'IA de Microsoft

Ecran 240 Hz, GeForce RTX et Intel Core i9-9980HK au programme

Retrouver sur un laptop le feeling d'un véritable clavier mécanique, c'est l'objectif d', l'antenne gaming de. Attendu en septembre prochain, l'AORUS 17 embarque donc un clavier composé de touches mécaniques conçues par OMRON. Ces dernières profitent d'une course de 2,5 mm et un point d'actionnement calé à 1,6 mm, est-il précisé. GIGABYTE indique en outre une intensité de rétroéclairage RGB améliorée de 27 %. Une fois encore, l'utilitaire FUSION 2.0 permettra aux joueurs de configurer le rétroéclairage comme ils l'entendent.Au-delà de son clavier, l'AORUS 17 peut se targuer d'être. Comme GIGABYTE l'explique dans son communiqué, le PC est capable de communiquer avec les serveurs AZURE de la firme de Redmond pour transmettre les préférences des joueurs. En décortiquant ces données, l'IA réglera automatiquement les paramètres de wattage du duo CPU/GPU pour une expérience et des performances optimisées en jeu comme enPour le reste, l'appareil arbore une fiche technique qui entre pile dans les standards d'unpour cette seconde moitié d'année 2019.L'AORUS 17 mise sur des composants haut de gamme. On retrouve une dalle IPS Full HD 240 Hz de 17 pouces, les trois GeForce RTX Max Q (RTX 2060, 2070 et 2080 ) accessibles au choix, et un Core i9-9980HK (8 cores et 16 threads) dans la déclinaison la plus coûteuse du terminal.Côté mémoire, GIGABYTE table sur 8, 16, 32 ou 64 Go de RAM et sur des SSD Intel 760. Toujours sous l'égide d'Intel, décidément très présent ici, l'AORUS 17 embarque(issue d'un partenariat entre le géant de Santa Clara et Rivet Networks).La facette audio de l'appareil est elle aussi soignée, avec la présence d'une puce DAC ESS Sabre, capable de supporter jusqu'à 24-bit/192kHz et 16~600ohm, précise TweakTown . De quoi tirer pleinement parti des casques milieu et haut de gamme.Le prix du AORUS 17 n'est pas mentionné dans le communiqué de GIGABYTE, mais nul doute que l'information sera dévoilée lors du lancement dudit laptop.