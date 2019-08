GIGABYTE sort une GeForce RTX 2080 SUPER WaterForce

© GIGABYTE

GIGABYTE lève le voile sur une puissante carte graphique

Source : Tech Power Up

Au programme, une solution DIY pour permettre un refroidissement liquide et un design toujours plus solide pour de grosses capacités techniques.Avec sadécide de proposer une grosse puissance aux futurs possesseurs de cette carte graphique. Tout d'abord avec un super design cuivré, orné de LED RGB et du logo de la société.Niveau puissance, laaffiche 1860 MHz en mode boost. Trois HDMI 2,0b sont présents, un port USB-C en plus d'un VirtualLink et sept sorties vidéo (vous pourrez compter sur trois DisplayPort 1.4). C'est le port PCIe Gen 3.0 x4 qui s'occupe de l'alimentation, épaulé par deux connecteurs PCIe à huit broches.Niveau tarif, rien n'a encore été dévoilé. La garantie ira quant à elle jusqu'à quatre ans.