Apple met à jour tous ses OS et leur offre de nombreuses nouveautés

Dossier partagé et support du trackpad

Quelques ajustements mineurs

Via : Ars technica

Un véritable panier garni pour tout l'écosystème Apple, qui se dote notamment aujourd'hui d'une fonctionnalité très attendue : le partage de dossiers sur iCloud Drive (oui, nous sommes bien en 2020).C'est LA plus grosse nouveauté des versions 13.4 d'iOS/iPadOS et 10.15.4 de macOS : il est désormais possible de partager un dossier iCloud Drive avec d'autres personnes. Particulièrement pratique pour la collaboration, ou simplement le partage de fichiers, cette fonctionnalité était attendue au titre qu'elle manquait cruellement. Surtout face à un Google qui propose la chose depuis des années sur son propreAussi, iPadOS 13.4 se fait porteur d'une énorme nouveauté pour les tablettes Apple : le support des. Comme annoncé lors de la levée de rideau sur le nouvel iPad Pro , iPadOS prendra désormais en charge lessur iPad, et notamment celui du Magic Keyboard qui, pour rappel, sera vendu à partir de 339€ en mai prochain. Par chance, des constructeurs tiers devraient également pouvoir tirer parti de cette nouveauté logicielle.Aussi, iPadOS 13.4 officialise enfin le support des souris Bluetooth et USB. Une fonctionnalité déjà présente depuis iPadOS 13.0, mais qui était jusqu'alors très limitée. Aujourd'hui, il sera notamment possible d'utiliser les fonctions multi-touch de la Magic Mouse.Outre ces nouveautés phares, les nouveaux OS d'Apple offriront notamment la prise en charge de l'écriture prédictive en langue arabe, la possibilité de créer des stickers de ses Memoji, ou encore de permettre aux développeurs de proposer un achat unique pour la version iOS et macOS d'une même application — sous réserve de disponibilité sur macOS, s'entend.Sur macOS Catalina, la version 10.15.4 permettra aussi d'importer ses mots de passe Google Chrome directement dans le porte-clés iCloud.watchOS 6,2 laisse également la possibilité aux développeurs de proposer des achats in-app. Enfin concernant tvOS, on a ici affaire qu'à de petites modifications sans grande incidence, ayant notamment trait à l'application TV.