Apple propose de réparer gratuitement certains iPad Air à cause d'un défaut de production

Ecran noir pour certains iPad Air

Source : The Verge

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui rencontrent des soucis avec l'écran de leur tablette iPad Air (3génération). En effet, Apple vient de lancer un nouveau programme de réparation, visant à prendre le souci en charge à ses frais.Le géant américain explique : «».Apple précise que les terminaux en question ont été mis au point entre mars et octobre 2019. Les utilisateurs concernés peuvent faire réparer gratuitement leur tablette chez Apple, ou chez un réparateur agréé par la marque. À noter qu'aucun autre modèle d'iPad n'est éligible à ce programme et que cela n'étend pas la durée de la garantie.