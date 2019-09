MIUI 11, l'OS de Xiaomi basé sur Android 10, débarque avec une refonte et de nouveaux outils

Mode sombre, écran Always-On et tiroir d'applications au menu

Quels smartphones compatibles ?

Source : GSMArena

En marge de la présentation des Mi 9 Pro et Mi MIX Alpha , Xiaomi a officiellement dévoilé MIUI 11, son interface maison basée sur Android 10, la dernière mise à jour majeure de l'OS mobile. Voici ce qu'il faut retenir de la prochaine mouture de MIUI.L'une des principales nouveautés apportées par MIUI 11 est l'arrivée d'un mode sombre natif. Celui-ci permet de changer du tout au tout l'aspect visuel de l'interface, de moins agresser les yeux quand on utilise son smartphone dans la pénombre et même d'économiser un petit peu de batterie, notamment sur les smartphones équipés d'un écran OLED.Comme promis, Xiaomi a ajouté une option permettant de désactiver les publicités, qui constituent l'un des défauts majeurs de MIUI . On retrouve aussi de nouvelles sonneries et sons pour les notifications et les alarmes. A noter également l'apparition du tiroir d'applications, présent sur Android Stock mais qui a toujours été retiré sur MIUI.Parmi les autres changements, l'amélioration de la fonctionnalité d'écran Always-On sur les smartphones compatibles. Nouveaux thèmes et animations, refonte de l'affichage, personnalisation de ce dernier, il y a clairement du mieux. Les réponses rapides, qui permettent d'envoyer un message sans entrer dans l'application de messagerie, devraient aussi changer la vie des utilisateurs. MIUI avait un train de retard à ce niveau jusqu'à présent.On retrouve aussi la suite d'applications de bureautique Mi Work, une feature de transfert de fichiers entre mobiles ou entre le smartphone et le PC, une fonctionnalité qui permet d'étendre l'autonomie de plusieurs heures quand on arrive à un faible pourcentage de batterie, un outil offrant une meilleure interaction avec les imprimantes ou encore un système de projection de l'écran vers une Smart TV.Xiaomi a annoncé plusieurs vagues de déploiement pour la disponibilité d'EMUI 11 :Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer, Mi 8 Fingerprint, Mi 8 SE, Mi Max 3, Redmi K20 Pro, K20 Pro Premium, K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro et Redmi 7.Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Mi CC9e, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2.Xiaomi Mi MIX, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note 2, Mi Play, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4X, Redmi Note 5A Standard, Redmi Note 5A High.On constate que Xiaomi n'oublie pas ses smartphones pourtant sortis il y a plusieurs années de cela, et que les modèles d'entrée de gamme ont aussi droit à une upgrade.