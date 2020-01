Une nouvelle planète découverte par... un adolescent en stage à la NASA

© NASA

Au bout de trois jours seulement

Sept fois la taille de la Terre

Source : The Independent

Quel souvenir gardez-vous de vos stages effectués avant même votre majorité ? S'il y a généralement peu de choses à en retenir, celui réalisé par Wolf Cukier, un étudiant américain de 17 ans, a des chances de rester gravé dans sa mémoire. Et dans celle de la NASA.L'été dernier, l'adolescent a en effet commencé un stage au sein du centre de recherche spatiale Goddard, situé à Greenbelt (États-Unis). Dès le début, il a eu accès aux observations du télescope TESS , chargé de scruter le ciel à la recherche d'exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors du système solaire.La semaine dernière, nous vous faisions d'ailleurs part des dernières découvertes de l'outil , dont TOI 1338b. Celle-ci a en réalité pu être identifiée grâce à la vigilance de Wolf Cukier.Dès son troisième jour de stage, en analysant les données de TESS, le jeune étudiant a en effet remarqué quelque chose de « suspect » et a alors alerté son maître de stage. Ensemble, ils ont ensuite passé des heures à confirmer la véracité de leurs observations, avant de prévenir leurs collègues.Après plusieurs mois de vérification, l'information était officielle : Wolf Cukier avait permis de découvrir une nouvelle planète, TOI 1338b. Il s'agit d'un astre près de sept fois plus grand que la Terre, qui tourne autour de deux étoiles. La première d'entre elles a une masse 10 % supérieure à celle du Soleil, tandis que la seconde est trois fois moins massive et moins lumineuse que notre étoile.Pour l'adolescent, qui espère suivre des études de physique ou d'astrophysique, il s'agit d'un premier résultat remarquable. Alors qu'il n'est encore qu'au lycée, il a déjà cosigné l'article détaillant sa trouvaille, qui sera prochainement publié dans des revues scientifiques.