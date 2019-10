Sortie extravéhiculaire 100 % féminine : suivez l'expérience en direct !

Réparer une partie du système d'alimentation de l'ISS

Source : Vice

Ces dernières semaines, la NASA a organisé plusieurs sorties extravéhiculaires, en particulier pour remplacer des batteries de la Station spatiale internationale (ISS). Ce vendredi 18 octobre 2019, une nouvelle opération de ce type va être réalisée, et elle va marquer l'histoire.Car pour la première fois, aucun homme ne figurera dans l'équipe missionnée. Celle-ci sera uniquement composée de deux femmes : les Américaines Christina Koch et Jessica Meir. Si la première a déjà effectué trois sorties extravéhiculaires, la seconde va, elle, découvrir véritablement l'exercice.Leur objectif : remplacer l'un des 24 dispositifs de chargement de batteries, ou BCDU (), de l'ISS. Lors d'une précédente sortie, l'appareil en question avait été éteint, pour faciliter l'intervention des astronautes. Mais une fois l'opération achevée, il ne s'était que partiellement rallumé. Koch et Meir vont donc intervenir pour lui substituer un nouveau BCDU, ce qui devrait leur prendre quelques heures.Cet événement historique devait initialement intervenir plus tôt dans l'année. Mais en mars dernier, la sortie spatiale totalement féminine avait dû être annulée en raison... d'un manque de combinaisons à la bonne taille . Cette fois-ci, plus de souci d'ordre logistique : Christina Koch et Jessica Meir sont prêtes à écrire l'histoire.Leur aventure extravéhiculaire est à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la NASA , à partir de 13h50.