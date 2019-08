Thomas Pesquet teste les submersibles de la mission NEEMO de la NASA

© Roscosmos-O. Novitsky

Un programme spatial dans les Canaries

Choisi pour sa carrière de pilote

Dans les deux semaines à venir,et d'autres astronautes vont ainsi participer à de nouvelles opérations, au sein d'une mission baptisée. Le nom proche de Nemo est assez évocateur : ces opérations vont tester les capacités du matériel sous l'eau.Loin de l'astre lunaire, l' Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA mènent des programmes visant à améliorer leurs équipements (outils, mais aussi techniques et programmes d'entraînement) évoluant sous l'eau. L'ESA organise régulièrement des missions, tandis que la NASA organise ses expéditions sur les côtes de Floride.Thomas Pesquet a déjà participé à l'un de ces programmes,, en 2014. L'opération met l'accent sur les techniques d'exploration, en vue d'un retour sur la Lune en 2024 . Avec d'autres astronautes, il devra tester desainsi que des, des combinaisons améliorées pour résister à des conditions extrêmes. Ici, Thomas sera avant tout le pilote d'un submersible.Ces tests sont réalisés sous l'eau, si bien que les spationautes qui y participent sont appelés « aquanautes ». L'utilisation de la pression sous-marine doit aider les techniciens à. Le communiqué de l'ESA précise : «».L'ESA s'explique quant au choix de Thomas Pesquet en tant que pilote de submersible : «».De son côté, Thomas lui-même se montre. Il dit : «».L'équipe entend ainsi reproduire le plus fidèlement possible les conditions d'une exploration humaine sur la Lune. Outre le personnel de l'ESA, les plongeurs seront guidés par des membres de l' Agence spatiale japonaise (JAXA).L'opération peut être suivie sur les réseaux sociaux, à l'aide du hashtag