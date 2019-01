Thomas Pesquet retournera dans l'espace en 2020

En attendant un accord avec la NASA

Je suis très heureuse de vous annoncer que le directeur général de l'@ESA_fr a proposé à @Thom_astro de retourner très bientôt dans l'espace, pour un vol dont la date devrait bientôt être fixée avec nos partenaires internationaux. #Voeux2019 🚀 pic.twitter.com/MhKBCYPJ99 — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) January 22, 2019

C'est Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui a communiqué l'information durant une cérémonie de vœux à la communauté de l'enseignement supérieur cette semaine.Après son voyage d'un peu plus de six mois à bord de l'ISS entre novembre 2016 et juin 2017 renouvellera l'expérience aux alentours de 2020. La date précise du vol n'a pas encore été fixée par les différents partenaires de l'Agence spatiale européenne.Notons que la NASA doit encore donner son feu vert concernant le retour de Pesquet au sein de la station spatiale internationale. Tout dépendra aussi du planning des missions qui concernent l'ISS.Si l'agence donne son aval, l'astronaute français réalisera une nouvelle fois son rêve, lui qui a plusieurs fois formulé son envie de retourner dans l'espace d'ici 2024.Après sa première épopée spatiale largement relayée sur les réseaux sociaux,était devenu la coqueluche des Français - qui l'ont d'ailleurs hissé à la 5e place du classement des personnalités préférées dans l'Hexagone.