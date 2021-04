Elon Musk vise la Lune pour 2024

Ce 23 avril 2021 à 11h49 précise, Thomas Pesquet et trois autres astronautes se sont envolés vers la Station spatiale internationale à bord de la fusée Falcon 9 et de sa capsule Crew Dragon . Il s'agissait d'une grande première dans l'histoire de la Nasa puisque ces éléments fournis par la société SpaceX avaient déjà été sensiblement utilisés par le passé. Mais tout s'est bien passé et ce fut donc un troisième succès en à peine un an pour Elon Musk.



Une conférence de presse s'est tenue juste après le lancement réussi de Falcon 9 dont l'équipage débarquera dans l'ISS ce samedi aux alentours de 11h10 (heure de Paris). L'ingénieur sud-africain s'est assez logiquement félicité du succès de l'opération avant de voir plus loin. En effet, il a évoqué la future mission de la Nasa vers la Lune.